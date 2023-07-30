ВМС: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі

Чотири російські кораблі перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі вранці 30 липня, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Як випливає з наведених даних, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні – вісім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.