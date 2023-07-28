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Росія не може поповнити Чорноморський флот – речник ВМС України

Корабель Чорноморського флоту «Адмірал Макаров» на виході із Севастопольської бухти, архівне фото, квітень 2021 року

Росія не має можливості посилити Чорноморський флот, однак він становить загрозу для України. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) 28 липня сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

«Наразі це (посилення – ред.) не є можливим, по-перше, через те, що закрита (протока – ред.) Босфор Турецькою Республікою. Тобто, поповнити корабельний склад зовні вони не можуть за рахунок інших флотів, наприклад Балтійського або Північного. Залишається ще Каспійська флотилія – те, що поблизу і має сполучення через Волго-Донський канал. Але наразі геополітична ситуація там теж не найпростіша, враховуючи кількість сусідів і їхній склад. Тому в принципі звідти переводити кораблі в Азово-Чорноморський регіон вони теж навряд чи будуть. І все, що вони звідти могли оперативно витягнути, вони витягнули», – сказав Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил також розповів, що зазвичай у Чорному морі перебуває від семи до 11 бойових кораблів та від одного до трьох суден прикордонних військ. За словами Дмитра Плетенчука, таке постійне чергування кораблів у Чорному морі становить загрозу для України. І не лише через те, що з допомогою бойових кораблів російські війська обстрілюють ракетами усю Україну, але й через можливість прямого бойового зіткнення в Чорному морі.

«Що ж до можливих бойових зіткнень безпосередньо в акваторії Чорного моря, це так само є загроза з боку Чорноморського флоту Російської Федерації», – сказав Плетенчук.

Чорноморський флот Росії змінив своє розташування в Чорному морі після виходу Москви з Чорноморської зернової угоди, констатувала розвідка Великої Британії 26 липня. Розвідка вказує на те, що російський корвет «Сергій Котов» патрулює шлях, яким здійснювалися перевезення між Босфором та Одесою.

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