Росія не може поповнити Чорноморський флот – речник ВМС України

Росія не має можливості посилити Чорноморський флот, однак він становить загрозу для України. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) 28 липня сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

«Наразі це (посилення – ред.) не є можливим, по-перше, через те, що закрита (протока – ред.) Босфор Турецькою Республікою. Тобто, поповнити корабельний склад зовні вони не можуть за рахунок інших флотів, наприклад Балтійського або Північного. Залишається ще Каспійська флотилія – те, що поблизу і має сполучення через Волго-Донський канал. Але наразі геополітична ситуація там теж не найпростіша, враховуючи кількість сусідів і їхній склад. Тому в принципі звідти переводити кораблі в Азово-Чорноморський регіон вони теж навряд чи будуть. І все, що вони звідти могли оперативно витягнути, вони витягнули», – сказав Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил також розповів, що зазвичай у Чорному морі перебуває від семи до 11 бойових кораблів та від одного до трьох суден прикордонних військ. За словами Дмитра Плетенчука, таке постійне чергування кораблів у Чорному морі становить загрозу для України. І не лише через те, що з допомогою бойових кораблів російські війська обстрілюють ракетами усю Україну, але й через можливість прямого бойового зіткнення в Чорному морі.

«Що ж до можливих бойових зіткнень безпосередньо в акваторії Чорного моря, це так само є загроза з боку Чорноморського флоту Російської Федерації», – сказав Плетенчук.

Чорноморський флот Росії змінив своє розташування в Чорному морі після виходу Москви з Чорноморської зернової угоди, констатувала розвідка Великої Британії 26 липня. Розвідка вказує на те, що російський корвет «Сергій Котов» патрулює шлях, яким здійснювалися перевезення між Босфором та Одесою.