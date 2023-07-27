ФСБ заявляє, що запобігла «теракту на одному з кораблів Чорноморського флоту»

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що запобігла теракту на кораблі Чорноморського флоту з високоточним ракетним озброєнням.

У повідомленні, поширеному агентством «Інтерфакс», ідеться про затримання російського військовослужбовця, нібито завербованого українською спецслужбою, і в нього вилучено два саморобні вибухові пристрої загальною масою один кілограм у тротиловому еквіваленті.

Також затриманого підозрюють у тому, що він передавав Україні відомості, що становлять державну таємницю, повідомили у ФСБ.

«Ухвалюється рішення про порушення кримінальних справ за статтями 205 («терористичний акт»), 222.1 («незаконний обіг вибухових речовин або вибухових пристроїв»), 275 («державна зрада»), 283 («розголошення відомостей, що становлять державну таємницю») КК Росії», – додали у спецслужбі.

За цими статтями затриманому військовому може загрожувати довічне увʼязнення.