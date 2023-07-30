Ракетний удар РФ по Сумах: число загиблих зросло до двох, 20 людей постраждали – міська рада

До двох зросло число загиблих у Сумах внаслідок вчорашнього вечірнього удару по місту з боку Росії, повідомила міська рада. Ще 20 людей постраждали, з них троє залишаються в лікарні.

«Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено гуртожитки і багатоповерхівки… Продовжуються заходи з розбору завалів та евакуації населення», – йдеться в повідомленні.

Раніше було відомо про одну загиблу людину і п’ятьох постраждалих.

Напередодні ввечері обласна військова адміністрація повідомила, що російські військові завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Влада області розглядала евакуацію з прикордонних органів. Як заявив 13 липня мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.