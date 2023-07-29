Армія РФ вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка – влада

У суботу, 29 липня, армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, повідомив виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв.

«Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення», – зазначив заступник мера міста.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджена будівля освітнього закладу і супермаркету.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазначає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.