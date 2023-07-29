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Розвідка Британії прокоментувала «сплеск бойових дій» на півдні України в останні два дні

Ілюстраційне фото. Українські солдати на позиціях у Запорізькій області, червень 2023 року

Протягом останніх 48 годин спостерігався «сплеск бойових дій» у двох секторах на півдні України, повідомляє розвідка Великої Британії вранці 29 липня.

«На південь від Оріхова бойові дії точаться біля села Роботине, в районі відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ. За вісімдесят кілометрів на схід українські війська завдали поразки частинам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ (ВДВ) і захопили село Старомайорське», – йдеться в зведенні.

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Водночас російські десантні підрозділи продовжують наступати в Серебрянському лісництві на захід від Кремінної, але досягли «незначних результатів», додає британське відомство.

Армія Росії вже близько двох тижнів проводить штурми по лінії Лиман–Кремінна–Куп’янськ.

Ввечері 27 липня резидент України Володимир Зеленський опублікував відео з військовими, які повідомляють про звільнення села Старомайорське на Донеччині, що за 150 км на схід від Запоріжжя.

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