Росія проривається під Сватовим: чим це може загрожувати Харківщині?

Увечері 25 липня проєкт DeepState повідомив, що армії Росії вдалося захопити три села на захід від захопленої Кармазинівки на Луганщині – Надію, Сергіївку та Новоєгорівку. До повномасштабного вторгнення у цих крихітних селах жили сукупно близько 80 мешканців.

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На думку аналітиків, Росія націлилася на більший населений пункт – селище міського типу Борова Харківської області, розташованого на лівому березі Оскільського водосховища.

Борова вже була окупована росіянами – і звільнена восени 2022 року. Тепер, вважають у DeepState, росіяни готуються штурмувати Стельмахівку Луганської області дорогою до Борової.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN де-факто спростував втрату цих сіл. «Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», – сказав він.

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Армія Росії вже близько двох тижнів проводить штурми по лінії Лиман–Кремінна–Куп'янськ – і трохи там просунулась. Особливо запеклі бої точаться біля Масютівки та у Серебрянському лісництві.

За оцінками американського Інституту вивчення війни, Росія у такий спосіб хоче відсунути фронт від фактично повністю захопленої Луганської області. Українське військове командування вважає, що таким чином агресор намагається відвернути Сили оборони України від боїв на Півдні та навколо Бахмуту, де ЗСУ мають частковий успіх.

Головні питання випуску:

Як Росії вдалося вибити ЗСУ з позицій на захід від Сватового – якщо це правда?

Наскільки небезпечним для Харківської області є новий плацдарм військ РФ?

І чи може мініпрорив армії Росії в Луганській області відволікти ЗСУ від Півдня?