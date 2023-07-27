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Влада підтвердила удар РФ по Запоріжжю: фахівці ліквідовують наслідки

Російський ракетний удар по багатоповерховому будинку Запоріжжя, 22 березня 2023 року

Війська РФ завдали удару по Запоріжжі, підтвердив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру», – написав він у телеграмі.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Близько 18:20 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, яка протривала пів години. У соцмережах повідомили про звук вибуху у Запоріжжі.

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Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазначає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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