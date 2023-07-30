ЗМІ: в Росії кажуть про падіння безпілотника під Таганрогом

Ввечері 30 липня під російським Таганрогом начебто впав невідомий безпілотник, пишуть місцеві телеграм-канали.

Так, за інформацією російських пабліків, безпілотник впав в хуторі Дараганівка у передмісті Таганрога. Після його падіння нібито спалахнула пожежа. Ймовірно, тому що безпілотник детонував. Вогонь охопив будинок та автомобіль.

Також російські пабліки пишуть про одного постраждалого. Інших подробиць наразі немає.

Області Росії, що межують з Україною, зокрема Бєлгородська, Брянська, Курська, Ростовська, зазнають регулярних обстрілів. Російська влада звинувачує в них ЗСУ. Українська сторона обстріли не коментує.