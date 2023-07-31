Удар ЗСУ по Чонгарському мосту в інфопросторі РФ проігнорували, ймовірно, через наказ – ISW

Відсутність реакції російської сторони на український удар по мосту у Чонгарі може свідчити про те, що Кремль наказав утриматися від висвітлення, зокрема, цієї теми. Про це йдеться в черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що військові блогери проігнорували цю тему, не вели жодних дискусій, натомість просуваючи заяву голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст.

«Міст у Чонгарі є помітним вузьким місцем на критично важливій російській наземній лінії зв’язку і малоймовірно, що російські блогери добровільно ігнорують успішний або невдалий український удар по мосту. Раніше ISW оцінювала, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни в Україні більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання Кремля», – йдеться в огляді.

Як приклад такого покарання ISW вказує арешт ексватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

29 липня Збройні сили України підтвердили, що кількома днями раніше вдарили по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow.

Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва. Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.