Британська розвідка вказує на нездатність влади Кремля захистити населення РФ від війни

Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки вказує на низку фактів, які можуть свідчити про нездатність Кремля захистити російське населення від війни.

«Збільшення ймовірності для росіян бути змушеними воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот ПВК «Вагнер» в сукупності вказують на нездатність російської держави захистити населення від війни», – пише британська сторона у твітері.

В Лондоні звертають увагу на те, що нині російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призвати до армії щн більше чоловіків. Крім того, йдеться у звіті, ті ж самі резервісти, що стали частиною так званої «часткової мобілізації» восени 2022 року, могли б забезпечити швидше збільшення кількості вояків, доступної для бойових дій в Україні.

Відтак, кажуть у Міноборони Британії, Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років. А також президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким віковий ценз для призовників у резерв поступово підвищуватиметься.

«Хоча призовники нині не дислокуються в Україні, додаткові призовники звільняють професійних та мобілізованих солдатів від інших обов’язків у Росії», – йдеться у звіті.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що війна, розв’язана Росією, починає переходити на її територію. Про це він сказав після повідомлень про чергову атаку безпілотників на Москву, зокрема на будівлі комплексу «Москва-Сіті».