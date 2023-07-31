Кривий Ріг: число потерпілих зростає, триває розбір завалів, врятували дитину

До 15 людей зросло число потерпілих унаслідок влучання російської ракети по житловому будинку в Кривому Розі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Врятовано дитину 2013 року народження. Загинула одна особа», – ідеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив про другого загиблого.

«Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи. Постраждало три особи», – додають рятувальники.

Зранку 31 липня сили РФ випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по девʼятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.