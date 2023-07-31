«Терор нас не зламає» – Зеленський відреагував на обстріли Херсона і Кривого Рогу

Українці не поступляться «російському терору», заявив 31 липня президент України Володимир Зеленський, реагуючи на ранкові обстріли Херсона і Кривого Рогу, внаслідок яких є жертви.

«Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор… Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні обʼєкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей», – написав глава держави в телеграмі.

За останніми даними, внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Кривому Розі загинула щонайменше одна людина, 10 звернулися по допомогу, розбір завалів ще триває.

У Херсоні внаслідок обстрілу з РСЗО «Град» загинув співробітник комунального підприємства. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що ще двоє комунальників були поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.