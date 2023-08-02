Експеримент: нова Каховська ГЕС за мільярд євро

Що відомо про побудову нової Каховської ГЕС, наскільки вона потрібна півдню України та чи є альтернативи? Що каже про будівництво нової ГЕС окупаційна влада захопленої частини Херсонщини? Що буде з південними регіонами країни без нового Каховського водосховища? Про все це – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Кабінет міністрів України 18 липня ухвалив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі написав, що цей проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують усі інженерні конструкції та підготують необхідну базу для відновлення ГЕС. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована гідроелектростанція. Цей етап передбачає проведення будівельних робіт.

Раніше Шмигаль заявляв, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно один мільярд євро, ще стільки ж грошей піде на інші супутні роботи. За словами прем’єра, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків та потреб після руйнування Каховської ГЕС.

«Відбудова Каховської електростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері», – сказав Шмигаль.

«Вдвічі потужніша Каховська ГЕС за сім з половиною років»

Замовником робіт буде «Укргідроенерго», повідомив український прем’єр. Генеральний директор цієї державної компанії Ігор Сирота в інтерв’ю виданню Forbes від 24 липня розповів, що замість старої Каховської ГЕС розглядають варіант будівництва майже вдвічі потужнішої електростанції. Крім того, проєкт передбачає будівництво рибоходу (рибопропускної споруди – ред.), якого не було на зруйнованій станції.

Сирота зазначив, що потреба у відбудові Каховської ГЕС полягає не стільки в її важливості для енергосистеми України, скільки у важливості існування водосховища. Бо воно забезпечувало водою кілька областей.

За словами гендиректора «Укргідроенерго», Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрати Дніпропетровської області становлять 64%, а Запорізької – 70%. На думку очільника «Укргідроенерго», повноцінної альтернативи Каховській ГЕС немає.

Потрібно від семи з половиною до восьми років, щоб відновити потенціал Каховської ГЕС

В ефірі Радіо Свобода від 31 липня Сирота розповів, що на підготовчі робити підуть два роки, а сама відбудова Каховської ГЕС триватиме шість років після деокупації регіону.

«Нам потрібно від семи з половиною до восьми років, щоб відновити потенціал, який був зруйнований 6 червня (у день руйнування Каховської ГЕС – ред.)», – зазначив він.

Плани окупаційної влади

Призначений Росією «виконувач обов’язків губернатора» окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив, що Каховську ГЕС простіше побудувати наново, ніж відновити.

Він сказав, що звести греблю дешевше та швидше. За словами Сальда, відбудова «не за горами», бо в архівах зберігаються чіткі розрахунки будівництва. Крім того, залишилися фахівці, які знають, що потрібно робити – зазначив окупаційний чиновник.

«Дамбу, цілком ймовірно треба відбудувати наново», – сказав він.

Утім, пізніше міністр енергетики Росії Микола Шульгінов заявив, що провести обстеження Каховської ГЕС для оцінки її відновлення поки що неможливо. Про це 27 липня повідомило російське інформагентство ТАСС. За словами російського чиновника, обстеження може відбутися лише після «нормалізації ситуації».

Аргументи за відновлення Каховського водосховища й ГЕС

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, гідролог Михайло Яцюк в інтерв’ю «Новинам Приазов’я» наголосив, що передусім потрібно відновити «Каховське море».

Понад чотири мільйони жителів України були прив’язані до ресурсів Каховського водосховища

«Водосховище на півдні було найбільшим акумулятором якісних водних ресурсів для різних галузей економіки. У першу чергу це – питне водопостачання. Понад чотири мільйони жителів України були тою чи іншою мірою прив’язані до ресурсів Каховського водосховища. Це – Автономна республіка Крим, де понад два мільйони жителів України проживали й проживають», – зазначив гідролог.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко за першою освітою спеціаліст з гідромеліорації. У коментарі «Новинам Приазов’я» він зазначив, що для наповнення Каховського водосховища після будівництва греблі Каховської ГЕС потрібні два роки.

«Завдання, яке сьогодні розглядається – це поновлення греблі гідроелектростанції. Гідроелектростанція не мала великої потужності. Її головним завданням було – рухати турбіну головної помпової станції, яка штовхала воду в Крим і забезпечувала зрошення», – сказав він.

Після звільнення лівобережної частини Херсонщини матимемо площі землі, які 70 років зрошувалися

Самойленко наголосив на значенні греблі та водосховища для зрошення посушливих земель.

«Після звільнення лівобережної частини Херсонщини ми матимемо площі землі, які протягом 70 років зрошувалися. Це – території нинішніх Каховського та Генічеського районів. Найбільша система зрошення в Україні – це Каховська система й Каховський магістральний канал, який живився з Каховського водосховища, а гребля (Каховської ГЕС – ред.) тримала всю цю воду», – пояснив він.

З’явилися нові міста: Нова Каховка, Енергодар, Дніпрорудне, які прив’язані до рівня Каховського водосховища, що існував

Декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенко розповів, що завдяки Каховському водосховищу на півдні країни розвинулися аграрництво та промисловість, а також зросла кількість постійного населення.

«З’явилися нові міста: Нова Каховка, Енергодар, Дніпрорудне, які прив’язані до рівня Каховського водосховища, що існував. Система водопостачання і водовідведення в більшості населених пунктів також прямо прив’язана до того рівня Каховського водосховища, що був», – сказав Пилипенко.

За його інформацією, кожен гектар зрошуваної землі збільшує громаду на одну особу. Мовляв, певні культури потребують більше робочих рук.

«Овочеві культури потребують у середньому тисячі людей на годину на один гектар. А якщо вирощується пшениця – 30-40 людей. Це зовсім різні числа», – навів приклад Пилипенко.

Приблизно 200 тисяч осіб стануть зайвими на Херсонщині

Якщо відмовитися від відновлення греблі Каховської ГЕС та водосховища, то кількість населення на цих територіях зменшиться, вважає вчений.

«Це буде інша культура, це будуть інші населені пункти. От у Херсонській області, якщо взяти кількість населення у 2021 році, то приблизно 200 тисяч осіб стануть зайвими, бо в них не буде економічного базису для існування», – висловив думку Пилипенко.

Аргументи проти будівництва греблі та відновлення «Каховського моря»

Скептиком відновлення греблі Каховської ГЕС та водосховища є керівник громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк.

Для чого відновлювати водосховище? Щоб далі перетворювати наш південь на солону пустелю?!

На його думку, у відновленні «Каховського моря» передусім зацікавлені орендарі полів. Еколог виступає проти тотального розорювання земель на півдні. За його словами, орання призводить до опустелювання, а зрошення – до засолення земель.

«Для чого відновлювати водосховище? Щоб далі зрошувати, щоб далі перетворювати наш південь не тільки на пустелю, а ще й на солону пустелю?! Те, що може відновити ґрунт, не буде рости», – каже він.

Якщо один відсоток поверхні Каховського водосховища зайняти сонячними панелями, це компенсує потужність ГЕС

На думку Василюка, для зрошення можна помпами качати воду з Дніпра. А електроенергію брати не з ГЕС, а із сонячних електростанцій.

«Мої колеги, які знаються на енергетиці, встигли порахувати, якщо один відсоток поверхні Каховського водосховища зайняти сонячними панелями, це компенсує потужність Каховської ГЕС. Чи точно потрібно робити нову ГЕС? Займіть 10 відсотків поверхні водосховища сонячними панелями, й вистачить енергії качати воду з Дніпра на всі зрошувальні системи. Ці панелі можна буде на наступний рік вже встановити», – вважає еколог.