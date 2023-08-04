На Донеччині за добу загинули двоє цивільних, на Херсонщині – дев’ять поранених

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули двоє людей за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці п’ятниці.

«За 3 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Курахівці і Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», – заявив він.

Російські війська обстріляли Херсонську область 53 рази за добу, додав голова області Олександр Прокудін. По області випустили 241 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

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За словами Прокудіна, російські обстріли поцілили в житлові квартали, церкву, парк, релігійний заклад, кінотеатр, торговельний центр, медичний заклад та будівлю пенітенціарної установи у Херсоні.

«Через російську агресію дев’ятеро людей дістали поранення», – додав він.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив про обстріли низки населених пунктів регіону. В тому числі постраждали Вовчанськ, села Бударки, Чернещина і Петропавлівка, селище Козача Лопань. В області за добу ніхто не постраждав.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.