Удар по Херсону: лікарі борються за життя чоловіка, пораненого в тролейбусі

Лікарі борються за життя літнього чоловіка, пораненого внаслідок ранкового обстрілу Херсона 3 серпня, повідомив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

«Поранено троє людей, які їхали в тролейбусі. У важкому стані літній чоловік. Зараз лікарі борються за його життя. Ще дві жінки поранено – вони у більш-менш стабільному стані. Під обстріл потрапив собор у середмісті – один із найстаріших у Херсоні», – повідомив Толоконніков.

Також він зазначив, що вночі середмістя також обстрілювали, і це триває вже третій день поспіль. Під обстріл потрапила будівля дипломатичного представництва однієї з держав ЄС, минулося без постраждалих.

«По Херсонщині гатили і вчора. Знову обстрілювали Берислав та Бериславську громаду. Школу – градами, мінометами, авіабомами. Три авіабомби скинули близько третьої ночі на Козацьке. Відомостей про постраждалих немає поки що. Будемо надіятися, що так і буде», – додав речник.

Олександр Толоконніков нагадав, що влада рекомендує евакуацію жителям Херсонщини, особливо з дітьми.

«Ми 10 місяців закликаємо людей до евакуації. Хтось зголошується, хтось залишається і дивляться на ситуацію навколо. Орки найбільш переконують людей своїми обстрілами. Ми коли людей хоча би з дітьми просимо виїжджати і люди кажуть ми почекаємо. Але коли збільшуються обстріли – люди більш активно виїжджають», – пояснив Толоконніков.

Російські військові зранку 3 серпня обстріляли Катерининський собор і прилеглу територію двічі – спершу поранили трьох людей у тролейбусі, який проїздив поруч, згодом завдали поранень чотирьом рятувальникам, які приїхали гасити пожежу.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу війська РФ випустили по Херсону 72 снаряди, поціливши в житлові квартали, приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у Херсоні. Через російську агресію двоє людей зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.