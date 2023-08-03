Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сили РФ удруге обстріляли собор у Херсоні, поранень зазнали рятувальники

Херсон, обстріл 25 июня 2023 года

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які вранці 3 серпня виїхали гасити пожежу у Свято-Катерининському соборі в Херсоні, потрапили під повторний удар військових РФ.

«Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка», – ідеться в повідомленні МВС України.

Таким чином, загальна кількість поранених під час ранкового обстрілу Херсона сягнула семи осіб.

Катерининський собор – один із найстаріших православних храмів у Херсоні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG