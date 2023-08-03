Армія РФ вчергове атакувала Херсон: поранені 3 людей, які їхали в транспорті

В Офісі президента у четвер повідомили, що вранці 3 серпня армія РФ завдала чергового удару по Херсону.

«Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо троє людей отримали поранення», – написав у Telegram голова ОПУ Андрій Єрмак.

Наразі інших деталей немає.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу війська РФ випустили по Херсону 72 снаряди, поціливши у житлові квартали, приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у Херсоні. Через російську агресію двоє людей зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.