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Армія РФ вчергове атакувала Херсон: поранені 3 людей, які їхали в транспорті

За даними Херсонської ОВА, лише за минулу добу війська РФ випустили по Херсону 72 снаряди (фото ілюстративне)

В Офісі президента у четвер повідомили, що вранці 3 серпня армія РФ завдала чергового удару по Херсону.

«Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо троє людей отримали поранення», – написав у Telegram голова ОПУ Андрій Єрмак.

Наразі інших деталей немає.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу війська РФ випустили по Херсону 72 снаряди, поціливши у житлові квартали, приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у Херсоні. Через російську агресію двоє людей зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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