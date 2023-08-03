Повітряні сили знищили 22 російські дрони – командування

Сили протиповітряної оборони знищили 22 російські безпілотники, повідомило зранку 3 серпня командування Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 15 «шахедів». Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено», – ідеться в повідомленні.

Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, додають у командуванні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.