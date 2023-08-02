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Російські бомбардувальники, про зліт яких повідомили ЗСУ, сіли на аеродромі «Енгельс» – Повітряні сили

Раніше Повітряні сили повідомляли, що бомбардували могли летіти в район Каспійського моря, щоб звідти запустити ракети в бік України (фото ілюстративне)

Всі чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, які раніше сьогодні здійснили виліт з аеродрому «Оленья» у Мурманській області РФ, сіли на аеродромі «Енгельс», повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«За підтвердженою інформацією, станом на 22:45, всі борти Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі базування стратегічної авіації «Енгельс» (Саратовська область)», – йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що бомбардували могли летіти в район Каспійського моря, щоб звідти запустити ракети в бік України.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Наслідки нічної атаки Росії на Київ (фото)
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Наслідки нічної атаки Росії на Київ (фото)

У ніч на 2 серпня Росі атакувала Київ дронами-камікадзе. Групи «Shahed» заходили одночасно з кількох напрямків, повідомляє КМВА. Йдеться про понад 10 БпЛА, їх усіх знищили Сили ППО.

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