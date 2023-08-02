На атакованих військами РФ складах і елеваторах в Ізмаїлі було майже 40 тисяч тонн зерна – Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що на атакованих минулої ночі військами РФ складах і елеваторах в Ізмаїлі Одеської області було майже 40 тисяч тонн зерна.

«Пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше», – написав Кубраков у фейсбуці.

Міністр зазначив, що Росія атакувала один із портів Дунайського кластеру, що є «основою глобальної продовольчої безпеки».

Раніше сьогодні влада повідомила, що в результаті російської нічної атаки дронами по Одещині постраждали об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала будівля «Морвокзалу» в Ізмаїлі.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.