Зруйновано елеватор, ангари і будівлю морвокзалу в Ізмаїлі – прокуратура про деталі атаки РФ по Одещині

Одеська обласна прокуратура повідомила подробиці нічної масованої атаки РФ по Одещині, в результаті якої зазнали руйнувань об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

«Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля «Морвокзалу» (в Ізмаїлі – ред.) Попередньо обстріли здійснені ударними безпілотними літальними апаратами. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві кажуть, що за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Минулої ночі російська армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе, головним чином по київському регіону та Одещині. Повідомлялося, що на Одещині внаслідок атаки на обʼєктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі.