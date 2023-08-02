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«Росію можна і треба зупинити» – Зеленський про нічну атаку безпілотників

Своїми ударами російські військові руйнують портову інфраструктуру України на Дунаї

Українським військовим вдалося знешкодити вночі 2 серпня багато російських безпілотників іранського виробництва, завдяки їхній роботі жертв вдалося уникнути, написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

«Захищаємося на максимумі наявних сил… На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити», – твердить глава держави.

Уночі 2 серпня російські військові атакували дронами Київ, Київську та Одеську області. У столиці та на Київщині значним руйнуванням вдалося запобігти, натомість на Одещині, в місті Ізмаїл, сильно пошкоджені елеватор, будівля порту та інші обʼєкти.

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