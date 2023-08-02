Київ атакували дрони, «без серйозних руйнувань і пожеж» – КМВА

Уночі 2 серпня Київ зазнав чергової атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів Shahed, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені. За інформацією на цю хвилину – зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж», – поінформував чиновник.

За його словами, інформація щодо потерпілих станом на 5:00 відсутня.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.