ОВА: Київщину атакують ударні безпілотники

У ніч проти 2 серпня російські військові атакують Київську область за допомогою ударних безпілотників, повідомляє обласна військова адміністрація.

За інформацією місцевої влади, в регіоні працюють засоби протиповітряної оборони. Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У самому Києві станом на 1.16 повітряної тривоги не оголошували.

Ввечері 1 серпня Повітряні сили попереджали про запуск із Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї Росії, кількох груп дронів-камікадзе.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.