Повітряні сили кажуть про запуски «шахедів» із південного напрямку

Із Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї Росії, зафіксовано запуск кількох груп дронів-камікадзе, йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

Військові додали, що орієнтовний час входження безпілотників у повітряний простір України – після півночі.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.