Протягом доби на фронті було близько 20 бойових зіткнень – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 25 липня.

«На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Диліївки», – йдеться у вечірньому зведенні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було знищено російський гелікоптер Ка-52, 5 ударних БПЛА противника типу «Шахед-136» та 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває п’ятсот сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.