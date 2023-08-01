«У такій кількості – це вперше»: влада каже, що вслід за ракетами РФ почала атакувати Харків «шахедами»

Російські військові почали атакувати Харків безпілотниками, хоча до цього переважно обстрілювали місто ракетами С-300, частину дронів, запущених армією РФ уночі, збили українські системи ППО. Про це ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

«Дійсно, «шахеди» у такій кількості – це вперше. До цього це була переважно системи с-300. Наразі це була така масована атака в один момент «шахедами». Дякуючи Богу і Збройним силам України, частину з них збила ППО. Будемо намагатися підвищувати цей показник, щоб збивали всі», – сказав Іванов.

За його словами, кількість дронів, які цієї ночі атакували Харків, ще встановлюють, однак йдеться про 5-7 безпілотників. Президент Володимир Зеленський раніше казав, що по Харкову вдарили п’ятьма «шахедами».

За даними Нацполіції, пошкоджений навчальний корпус та гуртожиток училища, а також спортивний комплекс у Шевченківському районі. За словами Євгена Іванова, людей у гуртожитку, де сталося влучання, не було.

«У нас в Салтівському районі міста руйнування навчального закладу. Декілька поверхів зруйновано, сталася пожежа. На щастя, без постраждалих. Людей на той момент не було. Гуртожиток був пустий. І в центрі міста у нас атакована спортивна споруда. Також знищено поверх. І саме там ушпиталений 63-річний охоронець цього закладу», – розповів посадовець про наслідки атаки.

Російські військові регулярно обстрілюють Харків, розташований близько до кордону з РФ. Ракетні атаки здійснюються з території Бєлгородської області Росії.