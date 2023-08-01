«Полювання» на «Москва-Сіті»: новий удар дронами по столиці Росії

Вночі Харків атакували дрони-«шахеди». В обласній військовій адміністрації повідомляють про щонайменше три вибухи. Один з дронів зруйнував два поверхи харківського гуртожитку. Деталі атаки і які наслідки?

Безпілотники знову атакували російську столицю. Вже два дні поспіль дрони долітають до ділового центру «Москва-Сіті», хоча офіційно російське Міноборони звітує про перехоплення і збиття безпілотників. На що полюють дрони та чому російська армія не може захистити столицю Росії?

Польща відправляє на кордон з Білоруссю своїх снайперів. Після заяв прем'єра країни про те, що ПВК «Вагнер» висунула понад 100 найманців у Білорусі в бік польського кордону. Чи означає це, що готується атака на Польщу? Як буде реагувати польська армія та партнери з НАТО?

понад 100 найманців у Білорусі в бік польського кордону. Чи означає це, що готується атака на Польщу? Як буде реагувати польська армія та партнери з НАТО? Саудівська Аравія проведе переговори про війну і мир в Україні. Зустріч анонсована вже на ці вихідні. До участі запросили 30 країн, а от Росію – не запросили. В Держдепартаменті вже підтвердили участь делегатів від США. То чому ці великі переговори пройдуть саме в Саудівській Аравії та як ця країна бачить закінчення війни?

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https://www.youtube.com/watch?v=_1DtBJfEwDs