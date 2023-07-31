Атака РФ на Харків: дрон зруйнував два поверхи гуртожитка – Терехов

У Харкові зафіксовано щонайменше три удари дронів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, всі вони сталися в густо населених районах у передмісті.

«Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється», – заявив він.

Раніше Терехов та голова області Олег Синєгубов повідомили про повітряну атаку на Харків.

Російські військові регулярно обстрілюють Харків, розташований близько до кордону з РФ. Ракетні атаки здійснюються з території Бєлгородської області Росії.