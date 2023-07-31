Вибухи в Харкові: Терехов повідомляє про атаку російських дронів

Харків та Харківська область зазнають повітряної атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на початку доби 1 серпня.

Мер обласного центру Ігор Терехов заявив про атаку дронів:

«Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три».

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У області триває повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про активність російської авіації, згодом попередило про загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників.

Російські військові регулярно обстрілюють Харків, розташований близько до кордону з РФ. Ракетні атаки здійснюються з території Бєлгородської області Росії.