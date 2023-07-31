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Вибухи в Харкові: Терехов повідомляє про атаку російських дронів

Ілюстраційне фото. Поліцейський оглядає уламки дрона іранського виробництва, випущеного російськими військами по Харкову, жовтень 2022 року

Харків та Харківська область зазнають повітряної атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на початку доби 1 серпня.

Мер обласного центру Ігор Терехов заявив про атаку дронів:

«Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три».

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У області триває повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про активність російської авіації, згодом попередило про загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників.

Російські військові регулярно обстрілюють Харків, розташований близько до кордону з РФ. Ракетні атаки здійснюються з території Бєлгородської області Росії.

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