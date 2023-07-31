Пошуково-рятувальну операцію у Кривому Розі завершили – влада

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі, який вранці 31 липня обстріляла Росія, завершена, повідомив в ефірі Радіо Свобода голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Закінчили роботу рятувальники і до роботи стали комунальники. На зараз ми маємо, на жаль, шість загиблих, у тому числі одна дитина, 10 років, і 75 поранених, зараз у лікарнях – 22 людини, зокрема дві дитини, і дві людини – у дуже тяжкому стані. Вся необхідна допомога зараз надається», – сказав Вілкул в ефірі програми «Свобода Live».

За його словами, щонайменше 36 квартир зруйновані – це один під’їзд багатоповерхівки. «Можливо, і більше, ми не розуміємо поки, що там із конструкціями, треба проводити інструментальне обстеження. Будемо надавати допомогу на купівлю квартир», – сказав голова Ради оборони міста.

Вілкул зауважив, що в Кривому Розі було більше ніж 60 атак по місту від початку повномасштабного вторгнення Росії, а нинішній удар є наймасштабнішим за останній місяць.

Раніше влада оголосила день жалоби в Кривому Розі 1 серпня.

Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ вранці 31 липня.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.