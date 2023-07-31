Кількість загиблих у Кривому Розі зросла, 1 серпня в місті – день жалоби

Кількість загиблих внаслідок ранкового російського удару по Кривому Рогу зросла до шести, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вже шестеро загиблих у Кривому Розі. Постраждалих на цю годину – 75, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих – двоє важкі», – написав він у телеграмі. Раніше повідомляли, що серед загиблих – 10-річна дівчинка.

Влада оголосила день жалоби в Кривому Розі 1 серпня.

Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ вранці 31 липня.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.