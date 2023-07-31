УВКПЛ ООН підтвердило загибель в Україні 9369 цивільних через агресію Росії

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 30 липня 2023-го, оприлюднені сьогодні.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними ООН, від 1 до 30 липня їм вдалося підтвердити загибель 143 цивільних людей (зокрема чотирьох дітей) і поранення 605 (серед них – 35 дітей).

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.