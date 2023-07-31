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Удар по Кривому Рогу: число загиблих зросло до п’яти, 64 людини постраждали – ОВА

Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу зросла до п’яти, постраждалих – до 64, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«П’ятеро загиблих, серед яких дитина. Вже відомо про 64 постраждалих. З них – двоє хлопчиків і троє дівчат. Від 4 до 17 років. Більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях», – написав Лисак у телеграмі.

Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ вранці 31 липня.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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