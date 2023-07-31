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До поліції надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна через сьогоднішню атаку РФ по Кривому Рогу

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу четверо людей загинули та понад пів сотні постраждали

До поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ у понеділок, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Зокрема, на місці події поліцейські прийняли 60 письмових звернень, ще 105 повідомлень надійшло на лінію 102», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, правоохоронці документують наслідки російської атаки та фіксують звернення громадян щодо пошкодження житла та автомобілів.

У Кривому Розі наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу четверо людей загинули та понад пів сотні постраждали. Серед жертв є 10-річна дитина, серед поранених також п’ятеро дітей.

Зранку 31 липня війська РФ випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по девʼятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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