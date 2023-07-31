До поліції надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна через сьогоднішню атаку РФ по Кривому Рогу

До поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ у понеділок, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Зокрема, на місці події поліцейські прийняли 60 письмових звернень, ще 105 повідомлень надійшло на лінію 102», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, правоохоронці документують наслідки російської атаки та фіксують звернення громадян щодо пошкодження житла та автомобілів.

У Кривому Розі наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу четверо людей загинули та понад пів сотні постраждали. Серед жертв є 10-річна дитина, серед поранених також п’ятеро дітей.

Зранку 31 липня війська РФ випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по девʼятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.