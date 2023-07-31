Удар по Кривому Рогу: подробиці

- Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу зросла до п’яти, серед них – 10-річна дитина, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна з них влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи. Подробиці з міста.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Кремль готується до більшої і тривалішої війни, пише видання FT. Про це свідчать останні закони, які ухвалює російська Дума. Британська ж розвідка вважає, що Росія не здатна захистити своє населення від війни. Як аргументи наводить: збільшення шансів бути відправленим на війну, атаки дронів на Москву, внутрішні репресії та заколот Пригожина.
- Тим часом у грузинському місті Батумі знову відбувалися протести через прибуття круїзного лайнера з російськими туристами. Лайнер вже вдруге приплив у місто – його зустріли місцеві мітингувальники. Частина російських туристів пересіла в автобус - його закидали пляшками і яйцями. Протести пройшли після того, як російські туристи з цього лайнера в інтерв’ю грузинським медіа заявили, що Росія – не окупант. Докладніше – у «Свобода Live».
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