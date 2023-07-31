Удар по Кривому Рогу: подробиці

Арт-терапія і навчання: в Угорщині створили освітній заклад для українських дітей, що потребують спецнавчання (відео)

Терапія через малюнок, гра на скрипці, катання на конях та ляльковий театр – такі можливості отримали українські діти-біженці з особливими освітніми потребами у Будапешті.