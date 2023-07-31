У Грузії затримали українку, яка протестувала проти лайнера з росіянами

У грузинському порту міста Батумі поліцейські затримали українку, яка прийшла на акцію протесту проти прибуття круїзного лайнера з Росії, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Один із лідерів грузинської опозиції Іраклій Купрадзе на своїй сторінці у Facebook зазначив, що громадянку України заарештували, у неї забрали телефон і не дозволили зателефонувати.

У коментарі Радіо Свобода прессекретар МЗС Олег Ніколенко зазначив, що відомство перевіряє інформацію щодо затримання українки. Наразі журналістам не вдалося отримати будь-яких деталей щодо цієї ситуації у посольстві України в Грузії.

Судно Astoria Grande прибуло в порт міста Батумі сьогодні вранці. Круїзний лайнер в Грузії зустріли акцією протесту студенти, активісти та опозиціонери. На ньому були російській артисти, які підтримують війну Росії в Україні та президента РФ Володимира Путіна. Частина росіян покинули лайнер і пересіли в автобус, який закидали пляшками і яйцями.