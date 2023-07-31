Круїзний лайнер із росіянами вдруге зайшов у Батумі. Його знову зустріли протестами

Круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами 31 липня на зворотному шляху знову прибув до грузинського порту Батумі, де його зустріла нова акція протесту, повідомляє «Эхо Кавказа».

Зранку в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадянські активісти. За даними телеканалу «Руставі 2», сталися сутички з поліцією. Затримані щонайменше 10 людей.

Лайнер Astoria Grande, на борту якого понад 800 туристів, більшість із яких є громадянами Росії, здійснює круїз маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі.

Він уже заходив у порт Батумі 27 липня. Увечері того ж дня в Батумі та Тбілісі відбулися акції протесту. Учасники демонстрацій протестували проти російського вторгнення в Україну та обурювалися відповідями деяких російських туристів на запитання грузинських журналістів. В інтервʼю російські туристи заявили, що підтримують дії Росії у війні з Грузією у 2008 році. Зокрема, в одному із коментарів пролунала фраза «Росія звільнила Абхазію від грузинів».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників протесту. Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Гурам Гурамішвілі, коментуючи ситуацію з Astoria Grande, заявив, що лайнер не перебуває під санкціями якоїсь країни і може вільно переміщуватися.

На сьогоднішній акції демонстранти вимагали, щоб лайнер залишив порт Батумі, та скандували «Абхазія – це Грузія». Вони також обурювалися присутністю на судні російських артистів, які підтримують війну в Україні та президента Путіна.