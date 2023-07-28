Грузія: лайнер із російськими туристами залишив порт Батумі після протестів

Увечері 27 липня круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували понад 800 туристів, більшість із яких – громадяни Росії, покинув Батумі, повідомив проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Цьому передували акції протесту у Тбілісі та Батумі.

Зокрема, учасники акції в Батумі розгорнули плакати з гаслами «Росія позбавляє нас нашої батьківщини, життя і майбутнього», «ні політиці зросійщення», «уряд Грузії не зможе зробити з грузинського народу росіян».

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У Тбілісі кілька громадянських активістів на знак протесту спалили російський прапор біля будівлі парламенту, пише видання SOVA.

Обурення населення викликали заяви деяких російських туристів, що прибули, про те, що Росія нібито «звільнила Абхазію від грузинів», а деякі з них зізналися журналістам, що відвідували Абхазію, що, по суті, є порушенням закону «про окуповані території».

Водночас Асоціація молодих юристів Грузії закликала МВС країни відповідним чином відреагувати та вжити заходів щодо осіб, які порушили грузинське законодавство.

У травні президент Росії Володимир Путін зняв заборону на польоти до Грузії для російських авіакомпаній, а також скасував візовий режим для грузинських громадян із 15 травня. Між країнами відсутні дипломатичні відносини – після війни 2008 року, їх розірвала Грузія.