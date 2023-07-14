Рада закликала президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Верховна Рада закликала президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі. За відповідну постанову №9491 проголосували 285 народних депутатів.

«Верховна Рада звертається до президента Грузії Саломе Зурабішвілі з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан; звертається до парламентів країн ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності помилування Саакашвілі», – йдеться у зверненні українських депутатів.



У зверненні парламент також закликав Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Саакашвілі.

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Українська сторона 4 липня заявила про готовність «невідкладно обговорити» питання перевезення Саакашвілі до України для лікування й догляду.

На початку липня з’явилося відео допиту Міхеїла Саакашвілі, на якому було помітно його сильне схуднення і нездоровий вигляд. Експрезидент Грузії та громадянин України Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці, він дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.

У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.