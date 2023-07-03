Саакашвілі вперше з лютого взяв участь у засіданні суду

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який перебуває в тбіліській клініці, дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.



Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, Саакашвілі під час засідання відреагував на слова спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, який вимагав вибачень від закордонних та місцевих опонентів, які критикували владу за «несправедливе та негуманне ставлення» до Саакашвілі. Експрезидент Грузії тепер вимагає вибачень від самого Папуашвілі. Саакашвілі підняв футболку, щоб показати свій фізичний стан.

У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.

Адвокат Саакашвілі назвав заяву клініки, в якій він перебуває з травня минулого року, «незрозумілою».

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Україна закликала відпустити політика на лікування за кордон.