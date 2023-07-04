МЗС України закликало грузинського посла повернутися в Тбілісі через Саакашвілі, МЗС Грузії заявило про втручання

Міністерство закордонних справ України повідомило, що на доручення президента 4 липня викликало посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловили «рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі».

«Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеїла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, кажуть у МЗС, послу Грузії запропонували повернутися до Тбілісі для проведення консультацій «задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася».

Українська сторона заявила про готовність «невідкладно обговорити» питання перевезення Саакашвілі до України для лікування й догляду.

Водночас МЗС Грузії назвало «втручанням у внутрішні справи суверенної держави» рішення Києва запропонувати послу залишити територію країни для консультацій із Тбілісі. Зовнішньополітичне відомство висловило «глибоке занепокоєння» у зв’язку з цим.

«Ця дія є крайньою формою загострення дипломатичних відносин і сумно, що офіційний Київ вдається до цього кроку щодо дружньої держави та її народу», – йдеться у заяві МЗС Грузії.

У Тбілісі стверджують, що рішення Європейського суду з прав людини «підтвердило високі стандарти, виявлені державою щодо захисту прав Саакашвілі».

«Сподіваємося, що офіційний Київ перегляне власне рішення і докладе зусиль для подальшого розвитку історично дружніх відносин двох країн», – йдеться у заяві МЗС Грузії, яку цитує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

3 липня президент Володимир Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. Він доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин покинути Україну для проведення консультацій.

У понеділок з’явилося відео допиту Міхеїла Саакашвілі, з якого помітно його сильне схуднення і нездоровий вигляд. Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці, він дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.

У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.