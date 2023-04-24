Стан Саакашвілі стабільний, але «потребує уваги» – лікар 

Стан здоров’я третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі стабільний, але потребує уваги – про це заявила лікарка клініки «Вівамед» Тамар Чантурія, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» 23 квітня.

Як пояснює Чантурія, напередодні, 22 квітня, Михайло Саакашвілі знепритомнів, встаючи з крісла.

«Ситуація із Михайлом Саакашвілі стабільна, але потребує уваги. За словами пацієнта та його матері, він знепритомнів, встаючи з крісла, і впав. Другий випадок був, коли він перебирався з крісла на ліжко, спираючись на фельдшера. Він сів, але свідомості не втратив. Вперше з ним не було медсестри, і в палаті, коли він знепритомнів, були сам пацієнт і його мати», – розповіла вона суспільному мовнику країни.

За словами лікарки, коли вона зайшла до палати, Саакашвілі був «контактним і адекватним», проте мав запаморочення. Його оглянув невролог і виключив удар головою.

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У клініці «Вівамед» 22 березня заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.

Адвокат Саакашвілі назвав заяву клініки, в якій він перебуває з травня минулого року, «незрозумілою».

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень. Українська влада закликала відпустити політика на лікування за кордон.