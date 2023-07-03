Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС має викликати посла для протесту

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії у Києві та висловити йому протест через тривале ув’язнення експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин покинути Україну для проведення консультацій.

«Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання і домовитися про повернення Саакашвілі в Україну. Наші партнери з координації з Україною також пропонували різні опції порятунку. Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею», – написав Зеленський у Telegram.

Він зазначивщо вкотре закликає грузинську владу передати Україні громадянина Саакашвілі для необхідного лікування і догляду.

«І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність», – додав Зеленський.

Раніше в понеділок з’явилося відео допиту Міхеїла Саакашвілі, з якого помітно його сильне схуднення і нездоровий вигляд. Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці, він дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.

У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.

Адвокат Саакашвілі назвав заяву клініки, в якій він перебуває з травня минулого року, «незрозумілою».

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Україна закликала відпустити політика на лікування за кордон.