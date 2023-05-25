У компанії Georgian Airways незадоволені завантаженістю рейсів між Тбілісі та Москвою

Засновник грузинської авіакомпанії Georgian Airways висловив своє незадоволення завантаженістю рейсів між Грузією та Росією. У коментарі проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу» Тамаз Гаїашвілі заявив, що очікування були «іншими».

«Має пройти один-два місяці. Поки що виконано лише два-три рейси. Завантаженість приблизно 40%. Очікування були іншими», – зазначив він.

Georgian Airways відновила польоти за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі 20 травня. Вони виконуються щодня. На запитання, чи може авіакомпанія скоротити частоту польотів до Москви, Гаїашвілі сказав, що «треба почекати».

Конкретних планів щодо ймовірних пропозицій від авіакомпанії росіянам на транзитні рейси через Тбілісі до Європи немає, додав він.

«Так само, як пасажири з Москви (літають) через Вірменію та Азербайджан кудись, вони можуть прилетіти до Тбілісі, а потім вирушити до іншого міста», – сказав Гаїашвілі.

Він зазначив, що в міжнародному аеропорту Тбілісі немає транзитної зони, що, за його словами, є проблемою для транзитних рейсів.

10 травня президент Росії Володимир Путін зняв заборону на польоти до Грузії для російських авіакомпаній, а також скасував візовий режим для грузинських громадян із 15 травня. Між країнами відсутні дипломатичні відносини – після війни 2008 року, їх розірвала Грузія.

Росія раніше тричі переривала авіасполучення із Грузією. Востаннє це сталося влітку 2019-го через протести в Тбілісі, що почалися після виступу в грузинському парламенті депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Він зайняв крісло спікера і розмовляв російською. Грузинська опозиція зірвала засідання, Гаврилов залишив Грузію під охороною.

Рішення Москви та реакція Тбілісі на ці події викликали протести опозиції у грузинській столиці, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через поновлення польотів до Москви. Гаїашвілі, у свою чергу, заявив, що авіакомпанія оголошує Зурабішвілі персоною нон-грата.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російське МЗС кілька разів похвалило уряд Грузії за рішення не приєднуватись до санкцій проти Росії.