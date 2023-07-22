Саакашвілі висловив солідарність із Навальним

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі висловив солідарність із російським опозиціонером Олексієм Навальним, який перебуває в колонії та якому загрожує 20 років позбавлення волі в новій кримінальній справі.

«Я солідарний з Олексієм Навальним! Дуже талановитий борець за свободу проти нелюдського російського режиму може бути засуджений до 20 років. Олексію, ви – символ набагато більшого історичного значення, ніж усі ваші мучителі разом узяті», – написав Саакашвілі у твітері.

Він висловив упевненість у тому, що режим Путіна в Росії незабаром очікує на крах, а також зазначив, що підтримує рішення Навального повернутися в 2021 році до Росії, де на нього чекав арешт. «Ми не можемо змінити наші країни, не будучи в них, навіть якщо це означає величезні труднощі у вʼязниці», – наголосив Саакашвілі, побажавши Навальному здоровʼя та сил.

Сам Саакашвілі був засуджений у Грузії до шести років позбавлення волі, зараз він перебуває під вартою в приватній клініці в Тбілісі, де проходить лікування. Саакашвілі вважає своє кримінальне переслідування політичним, звинувачуючи владу Грузії у виконанні замовлення Володимира Путіна. Він також стверджує, що, можливо, був отруєний, – як і Навальний, який звинувачує у своєму отруєнні у 2020 році російську владу та спецслужби.

У квітні 2023 року Навальний звернувся до влади в Грузії з закликом відпустити Саакашвілі на лікування. «Саакашвілі дуже хворий, і всі розмови про симуляцію – нісенітниця. Повірте, вʼязниця висмоктує здоровʼя з будь-кого і з величезною швидкістю. Випустити його на лікування з відстрочкою вироку або зробити щось подібне, що дозволить сторонам дотриматися закону і зберегти обличчя, – це було б найправильніше», – писав Навальний

Російський опозиціонер тоді зазначив, що не знайомий і ніколи не зустрічався із Саакашвілі, але «вирішив написати як людина і християнин». Він також вибачився за свої колишні антигрузинські висловлювання, про які нерідко нагадували критики Навального, які звинувачували його в «імперстві».

Російська прокуратура 20 липня оприлюднила вимогу засудити опозиційного політика Олексія Навального до 20 років колонії особливого режиму в новій кримінальній справі про екстремізм. Про це було оголошено під час виїзного засідання Московського міського суду в колонії у Володимирській області, де опозиціонер відбуває 9-річний термін у попередній справі. Вирок буде оголошений 4 серпня.

Політика звинувачують одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу, у тому числі у створенні та фінансуванні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму, реабілітації нацизму та залученні неповнолітніх до вчинення небезпечних дій. В окреме провадження виділено епізод за статтею про тероризм.

У справі, зокрема, йдеться про Фонд боротьби з корупцією (ФБК) – засновану Навальним організацію, яка за позовом прокуратури у 2021 році була визнана екстремістською, а її діяльність на території Росії заборонена. Провину Навальний не визнає, вважаючи своє переслідування політично вмотивованим. Правозахисники визнали Навального політвʼязнем.