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У Росії суд зареєстрував нову кримінальну справу проти Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний на відеозв’язку із виправної колонії у Володимирській області РФ під час слухання в Басманному суді Москви, 26 квітня 2023 року

До Московського міського суду надійшли матеріали нової кримінальної справи щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Увагу на це звернуло видання «Медиазона», яке повідомило, що протягом 25 травня картка справи оновилася, і замість одного епізоду в ній тепер згадуються звинувачення, висунуті проти Навального за сімома статтями кримінального кодексу.

Найважча з цих статей – створення екстремістської спільноти. Такими спільнотами російська влада вважає Фонд боротьби з корупцією і штаби Навального. За цією статтею може загрожувати покарання до десяти років позбавлення волі.

Навального звинувачують у скоєнні злочинів ще за шістьма статтями. Це – заклики до екстремізму, створення неприбуткової організації, яка посягає на права громадян, фінансування екстремізму, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність і реабілітація нацизму. В окреме провадження виділено епізод за статтею про тероризм.

Коли почнеться процес, поки що невідомо.

Навальний зараз відбуває 9-річний термін ув’язнення в колонії у Володимирській області Росії за звинуваченням у шахрайстві. Сам Навальний і його соратники вважають справу політичною.

Кримінальну справу про екстремізм щодо Навального та його соратників порушили у жовтні минулого року. У ній як підозрювані проходить низка членів команди Навального, які зараз перебувають за кордоном.

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