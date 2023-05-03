Росія: Навального в колонії змушують слухати промови Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, що тепер у колонії, де він перебуває, вечорами вмикають на великій гучності промови президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться в телеграм-каналі політика.

«Ті кілька промов та звернень, які він (Путін – ред.) зробив після початку війни з Україною. Радіоточку в камері можна вимкнути, але це ніяк не допоможе, тому що по всьому довгому коридору… висять колонки, і Путін кричить через них з такою гучністю, що нікуди не подітися», – повідомив Навальний.

За його словами, ці промови «заважають читати», але з «катуванням Путіним» його примирює те, що це змушені слухати самі співробітники колонії, а також те, що «тюремники своїми діями визнали, що слухати Путіна – покарання».

Наприкінці квітня Навальний розповів, що після того, як він вийшов зі штрафного ізолятора після 15 діб, його знову відправили до ізолятора на такий же термін. Із серпня Навального відправляли до ШІЗО вже 14 разів. Він також повідомляв, що співробітники колонії стали знищувати куплену ним їжу.