Навальний заявив про порушення проти нього справи про тероризм

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває термін у колонії у Володимирській області Росії, повідомив, що проти нього порушили справу за статтею про тероризм – її виділили з уже наявної справи за статтею про екстремізм.

«Вони висунули абсурдні звинувачення, за якими мені загрожує 30 років колонії. Слідчий повідомив мені, що стосовно мене виділено нову справу щодо тероризму, і щодо неї мене судитиме військовий суд», – цитує команда Навального його слова на засіданні суду, який розглядає клопотання слідства щодо обмеження опозиціонера у термінах ознайомлення з матеріалами справи про екстремізм і на якому він виступав через відеозв’язок із колонії. Напередодні стало відомо, що на ознайомлення з цією справою, в якій 700 сторінок, суд надав Навальному всього добу.

Видання «Сота» уточнює, що в новій справі проти російського опозиціонера йдеться про звинувачення в організації терористичної спільноти. Раніше визнати заснований політиком Фонд боротьби з корупцією терористичною організацією закликали у Державній думі Росії.

Справу за звинуваченням Навального в організації та фінансуванні екстремістської організації порушили у жовтні 2022 року. Тоді ж сам Навальний повідомляв, що його також звинуватили у пропаганді тероризму і закликах до нього.

Сьогодні ж опозиціонера 14-ий раз відправили до штрафного ізолятора – відразу після виходу звідти, повідомляється в його телеграм-каналі. Штрафний ізолятор відрізняється особливо жорсткими умовами утримання.

У червні 2022 Навального перевели з колонії загального режиму в Покрові в колонію суворого режиму в Мелехові. Кримінальне переслідування Навальний і його прихильники вважають політичним.